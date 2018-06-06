МИД России осудил теракт в Кабуле

Министерство иностранных дел России осудило теракт в Кабуле, жертвами которого стали 14 человек. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Дипломаты напомнили, что 4 июня террорист-смертник совершил атаку на мусульманских религиозных деятелей, которые участвовали в собрании Совета улемов в Кабуле.

«Осуждаем варварскую вылазку террористов. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

МИД призвал власти Афганистана предпринять «все необходимые меры для обеспечения безопасности в стране».

«Теракт в Кабуле ещё раз подтвердил необходимость решительной борьбы всего мирового сообщества против международного терроризма, усилившего в последние годы свою активность в Афганистане», — отметили в ведомстве.

4 июня стало известно, что в результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере 14 человек.