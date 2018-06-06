В Совфеде прокомментировали заявление Путина о санкциях против России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что страны, которые «пошли на поводу» у США и начали вводить санкции в отношении Москвы, сами начинают страдать от американских мер.

«Не хотелось бы заранее предугадывать, но, похоже, европейцы стали прозревать и уже поняли, что американцы их просто использовали в своих интересах, настраивая против России», — сказал сенатор.

По его словам, американская сторона ничего не потеряла, а европейская потеряла очень много, поскольку объём торговли, экономических связей и контактов с Россией у Европы был огромен.

«Так что, пойдя на поводу у американцев, европейские страны, по сути, выстрелили себе в ногу», — заявил Джабаров.

Он не исключил, что процесс постоянного пролонгирования европейских санкций против Москвы может скоро дать сбой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.