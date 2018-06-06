В Совфеде прокомментировали заявление Путина о санкциях против России

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что страны, которые «пошли на поводу» у США и начали вводить санкции в отношении Москвы, сами начинают страдать от американских мер.
В Совфеде прокомментировали заявление Путина о санкциях против России
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Не хотелось бы заранее предугадывать, но, похоже, европейцы стали прозревать и уже поняли, что американцы их просто использовали в своих интересах, настраивая против России», — сказал сенатор.

По его словам, американская сторона ничего не потеряла, а европейская потеряла очень много, поскольку объём торговли, экономических связей и контактов с Россией у Европы был огромен.

«Так что, пойдя на поводу у американцев, европейские страны, по сути, выстрелили себе в ногу», — заявил Джабаров.

Он не исключил, что процесс постоянного пролонгирования европейских санкций против Москвы может скоро дать сбой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Санкции
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить