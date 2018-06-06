В Совфеде прокомментировали заявление Путина о санкциях против России
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«Не хотелось бы заранее предугадывать, но, похоже, европейцы стали прозревать и уже поняли, что американцы их просто использовали в своих интересах, настраивая против России», — сказал сенатор.
По его словам, американская сторона ничего не потеряла, а европейская потеряла очень много, поскольку объём торговли, экономических связей и контактов с Россией у Европы был огромен.
«Так что, пойдя на поводу у американцев, европейские страны, по сути, выстрелили себе в ногу», — заявил Джабаров.
Он не исключил, что процесс постоянного пролонгирования европейских санкций против Москвы может скоро дать сбой.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.