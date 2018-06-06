Вывезенные в музей Лэнктона в США иконы возвращены в Россию
- © Victor Lisitsin
- globallookpress.com
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры, материалы относительно возврата икон были направлены в органы внутренних дел по Москве.
«Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России», — заявили в Минкультуры.
Отмечается, что ущерба удалось избежать благодаря действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД.
В феврале сообщалось, что полиция на Кубани проводит проверку по факту фото с осквернением иконы.