Вывезенные в музей Лэнктона в США иконы возвращены в Россию

В пресс-службе Министерства культуры России заявили, что иконы, вывезенные на выставку в частный Музей русских икон Гордона Лэнктона в США, возвращены в Россию.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры, материалы относительно возврата икон были направлены в органы внутренних дел по Москве.

«Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России», — заявили в Минкультуры.

Отмечается, что ущерба удалось избежать благодаря действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД.

В феврале сообщалось, что полиция на Кубани проводит проверку по факту фото с осквернением иконы.