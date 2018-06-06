Вывезенные в музей Лэнктона в США иконы возвращены в Россию

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В пресс-службе Министерства культуры России заявили, что иконы, вывезенные на выставку в частный Музей русских икон Гордона Лэнктона в США, возвращены в Россию.
Вывезенные в музей Лэнктона в США иконы возвращены в Россию
  • © Victor Lisitsin
  • globallookpress.com

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минкультуры, материалы относительно возврата икон были направлены в органы внутренних дел по Москве.

«Совместными усилиями иконы возвращены на территорию России», — заявили в Минкультуры.

Отмечается, что ущерба удалось избежать благодаря действиям Минкультуры России и правоохранительных органов при содействии МИД.

В феврале сообщалось, что полиция на Кубани проводит проверку по факту фото с осквернением иконы.

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