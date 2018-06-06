Главы Минобороны России и Монголии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Главы Минобороны России и Монголии Сергей Шойгу и Нямаагийн Энхболд обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества во время переговоров в Кызыле.

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что мы наметили на будущие годы, нам следует включить в совместный план действий. Предварительные проектировки этого плана мы подготовили. Думаю, что с учётом вашего мнения, ваших поправок мы сможем его в достаточно короткое время подготовить и принять», — заявил Шойгу.

Он отметил, что все совместные мероприятия идут «достаточно неплохо, эффективно».

Ранее Inforeactor сообщал, что военные ведомства России и Эфиопии заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

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