Главы Минобороны России и Монголии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что мы наметили на будущие годы, нам следует включить в совместный план действий. Предварительные проектировки этого плана мы подготовили. Думаю, что с учётом вашего мнения, ваших поправок мы сможем его в достаточно короткое время подготовить и принять», — заявил Шойгу.
Он отметил, что все совместные мероприятия идут «достаточно неплохо, эффективно».
Ранее Inforeactor сообщал, что военные ведомства России и Эфиопии заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.