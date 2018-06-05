Госдеп: США не будут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре
«Правительство США не будет платить за размещение северокорейской делегации и не будет оплачивать их расходы», — сказала Науэрт в ходе брифинга.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что представители США и КНДР пока не решили вопрос, кто будет платить за пребывание северокорейской делегации в Сингапуре.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня.