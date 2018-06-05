Госдеп: США не будут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре

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США не будут оплачивать расходы на размещение северокорейской делегации в Сингапуре. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Правительство США не будет платить за размещение северокорейской делегации и не будет оплачивать их расходы», — сказала Науэрт в ходе брифинга.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что представители США и КНДР пока не решили вопрос, кто будет платить за пребывание северокорейской делегации в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу в отеле Capella на острове Сентоса в Сингапуре 12 июня. 

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