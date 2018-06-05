Эксперт прокомментировал отношения России и Австрии

Директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты России Сергей Марков прокомментировал отношения Москвы и Вены, сообщает ФАН.

«Австрия — маленькая страна. Но она важна тем, что проводит позитивную по отношению к России политику», — заявил он.

По его словам, Австрия не является членом НАТО, и в её конституции прописан официальный нейтралитет.

Кроме того, отметил Марков, Вена благодарна, что в своё время Москва помогла ей обрести независимость.

Как считает эксперт, Австрия — это мост между Евросоюзом и Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские партнёры, как и Россия, заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений.

Также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова Путина о том, что у Москвы нет цели кого-то разобщить в Евросоюзе.