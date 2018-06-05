В посольстве назвали цинизмом заявления премьера Швеции о влиянии России на выборы
«Заявление для прессы от 4 июня этого года премьер-министра Стефана Лёвена, в котором он без малейших колебаний вновь указал на Россию как на «главную угрозу влияния» на предстоящих 9 сентября парламентских выборах, представляет собой верх бестактности и цинизма», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве выразили сожаление в связи с тем, что власти Швеции в пылу предвыборной лихорадки, «похоже, готовы выполнить любой пропагандистский трюк» и переложить его на «пресловутый антироссийский мотив».
Ранее министры обороны Швеции, США и Финляндии обсудили «пагубное влияние» России.