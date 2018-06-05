Путин заявил о заинтересованности Европы в восстановлении полноформатных отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские партнёры, как и Россия, заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений.

Глава государства подчеркнул, что Москва готова к совместной работе, которая понемногу возрождается.

«У нас идут консультации и диалоги с представителями из Брюсселя по ряду направлений. Идут они, на мой взгляд, очень конструктивно, хотя и непросто. Но, повторяю, в восстановлении работы в полноформатном масштабе заинтересована не только Россия, но и наши европейские друзья», — сказал Путин в ходе пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом.

Ранее Путин заявил, что в отмене санкций заинтересованы все, включая Россию.

RT вёл прямую трансляцию.