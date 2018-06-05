Попавший в ДТП в Канаде автобус перевозил туристов из Китая

Все пострадавшие в результате ДТП с участием автобуса в канадской провинции Онтарио являются гражданами Китая.

Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на данные местной полиции.

Как уточняется, на момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров.

Ранее стало известно, что в Канаде в ДТП с участием автобуса пострадали 24 человека.

Все пострадавшие были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.