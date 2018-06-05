Попавший в ДТП в Канаде автобус перевозил туристов из Китая
Все пострадавшие в результате ДТП с участием автобуса в канадской провинции Онтарио являются гражданами Китая.
Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на данные местной полиции.
Как уточняется, на момент аварии в автобусе находились 37 пассажиров.
Ранее стало известно, что в Канаде в ДТП с участием автобуса пострадали 24 человека.
Все пострадавшие были госпитализированы, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
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