Эксперт прокомментировал слова Путина о Евросоюзе

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что у Москвы нет цели кого-то разобщить в Евросоюзе.

«Мы здесь должны понимать, что Евросоюз с точки зрения безопасности полностью зависит от НАТО, куда входят не только страны европейской семьи, но и США и Канада, что и накладывает данный отпечаток», — сказал эксперт.

По его словам, многие внешнеполитические вопросы отданы европейскими государствами связке НАТО и ЕС, что качественно влияет и на развитие отношений с Россией.

Как отметил Данюк, заявление Путина выглядит логично и правильно, и не нужно забывать, что тезисы российского лидера перекликаются с современными настроениями в Евросоюзе, где постоянно и на самых разных уровнях раздаются мнения, что санкционный режим наносит Европе исключительно вред.

«Мы понимаем, что США и НАТО останутся стратегическими партнёрами Евросоюза, но наша страна выступает за то, чтобы блоковая политика не отражалась на торгово-экономических отношениях России и Европы», — заключил эксперт.

Ранее завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.