Заявления о «вмешательстве» России в американские выборы смехотворны, заявил бывший посол США в Москве Джек Мэтлок.

«Я лично не голосовал за Трампа, однако считаю смехотворными, жалкими и позорными утверждения по поводу того, что Россия вмешалась в выборы и нанесла ущерб качеству нашей демократии», — написал он в своей статье на The Nation.

По мнению дипломата, нет никаких «логичных поводов» считать, что действия Москвы могли повлиять на голосование. Кроме того, он считает очевидным, что демократы проиграли эти выборы, а возложение вины на кого бы то ни было за свои ошибки он назвал жалким примером самообмана.

«Мне следовало бы добавить, что эти действия опасны, поскольку превращать во врага Россию, другую ядерную сверхдержаву, — шаг настолько близкий к политическому безумию, насколько можно вообразить», — отметил он.

Мэтлок призвал отказаться от «русофобского безумия» и поощрять Москву и Вашингтон к восстановлению сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на окончание «российского расследования» в США и на развитие двусторонних отношений.

Джек Мэтлок был послом США в СССР 1987—1991 годах.