В МИД России назвали вопиющим случай «фактической депортации» прилетевшего в Британию подростка
- globallookpress.com
Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Британские пограничные власти наделены полномочиями принимать решения о въезде в страну иностранных граждан на месте. Однако случай фактической депортации 14-летнего ребёнка из пункта въезда обратно в Россию без допуска в Великобританию считаем вопиющим», — говорится в сообщении.
В МИД уточнили, что у подростка было разрешение на въезд в страну, кроме того, у него имелось оформленное согласие родителей на его следование без сопровождения.
«На протяжении 12 часов сотрудники погранслужбы МВД Великобритании трижды по 40 минут допрашивали ребёнка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов», — отметили в ведомстве.
При этом отмечается, что ребёнка отказались передать ожидавшим его родственнику и сотруднику российского посольства. Кроме того, погранслужба приняла решение отправить ребёнка ночным рейсом в Москву.