В МИД России назвали вопиющим случай «фактической депортации» прилетевшего в Британию подростка

Короткая ссылка
В МИД России выразили озабоченность в связи с проявлениями предвзятого отношения к прибывающим в Великобританию россиянам, в том числе несовершеннолетним.
В МИД России назвали вопиющим случай «фактической депортации» прилетевшего в Британию подростка
  • globallookpress.com

Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Британские пограничные власти наделены полномочиями принимать решения о въезде в страну иностранных граждан на месте. Однако случай фактической депортации 14-летнего ребёнка из пункта въезда обратно в Россию без допуска в Великобританию считаем вопиющим», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что у подростка было разрешение на въезд в страну, кроме того, у него имелось оформленное согласие родителей на его следование без сопровождения.

«На протяжении 12 часов сотрудники погранслужбы МВД Великобритании трижды по 40 минут допрашивали ребёнка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов», — отметили в ведомстве.

При этом отмечается, что ребёнка отказались передать ожидавшим его родственнику и сотруднику российского посольства. Кроме того, погранслужба приняла решение отправить ребёнка ночным рейсом в Москву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить