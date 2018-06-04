В МИД России назвали вопиющим случай «фактической депортации» прилетевшего в Британию подростка

В МИД России выразили озабоченность в связи с проявлениями предвзятого отношения к прибывающим в Великобританию россиянам, в том числе несовершеннолетним.

Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Британские пограничные власти наделены полномочиями принимать решения о въезде в страну иностранных граждан на месте. Однако случай фактической депортации 14-летнего ребёнка из пункта въезда обратно в Россию без допуска в Великобританию считаем вопиющим», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что у подростка было разрешение на въезд в страну, кроме того, у него имелось оформленное согласие родителей на его следование без сопровождения.

«На протяжении 12 часов сотрудники погранслужбы МВД Великобритании трижды по 40 минут допрашивали ребёнка. При этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов», — отметили в ведомстве.

При этом отмечается, что ребёнка отказались передать ожидавшим его родственнику и сотруднику российского посольства. Кроме того, погранслужба приняла решение отправить ребёнка ночным рейсом в Москву.