В Афинах открыли редакционный центр Sputnik

В Афинах открыли редакционный центр агентства Sputnik, который стал 23-м представительством за рубежом, сообщает РИА Новости.

Это единственное российское информационное агентство, которое работает на греческом языке.

«В Греции, как известно, всё есть, но постоянного канала информации о происходящем в мире с оценками и фактами, отличными от европейского мейнстрима, не было. Мы это исправили. Желаю удачи нашим журналистам и поздравляю всех с началом работы Sputnik на греческом языке», — сказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По словам замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, это лучший итог прошедшего недавно года сотрудничества России и Греции.

«Традиционно дружественные связи двух стран и народов уже давно пора было дополнить серьёзным проектом в медиасфере», — сказал Волин.

В апреле 2016 года агентство Sputnik открыло в Минске мультимедийный пресс-центр.