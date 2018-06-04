В Афинах открыли редакционный центр Sputnik
Это единственное российское информационное агентство, которое работает на греческом языке.
«В Греции, как известно, всё есть, но постоянного канала информации о происходящем в мире с оценками и фактами, отличными от европейского мейнстрима, не было. Мы это исправили. Желаю удачи нашим журналистам и поздравляю всех с началом работы Sputnik на греческом языке», — сказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
По словам замминистра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина, это лучший итог прошедшего недавно года сотрудничества России и Греции.
«Традиционно дружественные связи двух стран и народов уже давно пора было дополнить серьёзным проектом в медиасфере», — сказал Волин.
В апреле 2016 года агентство Sputnik открыло в Минске мультимедийный пресс-центр.