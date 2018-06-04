СМИ: В КНДР сменили трёх высокопоставленных военных на фоне подготовки к саммиту с США

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Пхеньян сменил трёх высокопоставленных военных на фоне подготовки к саммиту КНДР — США. Об этом информирует «Рёнхап» со ссылкой на осведомлённые источники.

По словам источника, свои посты покинули министр народных вооружённых сил КНДР Пак Ён Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мён Су и начальник главного политического управления северокорейской армии Ким Чон Гак. 

Источник заявил, что они могли покинуть посты из-за несоответствия изменившейся обстановке.

Пост министра занял его заместитель Но Гван Чхоль, на пост главы генштаба назначен замначальника генштаба Ли Ён Гиль. Политическое управление армии возглавил бывший глава пхеньянского комитета Трудовой партии Корея Ким Су Гиль.

По некоторым данным, назначение нового военного руководства прошло 17 мая в ходе расширенного заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис прокомментировал ситуацию с предстоящими переговорами с КНДР.

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