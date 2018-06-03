Полиция не рассматривает инцидент в берлинском соборе как попытку теракта

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В полиции заявили, что инцидент в берлинском соборе не рассматривается как попытка совершения теракта.
Полиция не рассматривает инцидент в берлинском соборе как попытку теракта
  • globallookpress.com
  • © Omer Messinger

Об этом говорится в заявлении полиции в Twitter.

Также отмечается, что подозреваемым является 53-летний мужчина.

«Оснований предполагать террористический или исламистский мотив произошедшего нет», — говорится в сообщении.

Ранее в полиции Берлина уточнили, что сотрудник ведомства в Кафедральном соборе выстрелил в дебошира.

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