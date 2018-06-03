Полиция не рассматривает инцидент в берлинском соборе как попытку теракта
В полиции заявили, что инцидент в берлинском соборе не рассматривается как попытка совершения теракта.
- globallookpress.com
- © Omer Messinger
Об этом говорится в заявлении полиции в Twitter.
Также отмечается, что подозреваемым является 53-летний мужчина.
«Оснований предполагать террористический или исламистский мотив произошедшего нет», — говорится в сообщении.
Ранее в полиции Берлина уточнили, что сотрудник ведомства в Кафедральном соборе выстрелил в дебошира.
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