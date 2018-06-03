В Минобороны Австрии заявили об усилении охраны воздушного пространства в день визита Путина
Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.
«Во вторник армия будет контролировать ограниченную зону (воздушного и наземного пространства Вены. — RT) для защиты президента России Владимира Путина. В воздухе будут задействованы десять самолётов и семь вертолётов, разведывательный радар и 800 солдат», — указывается в заявлении.
Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 3 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 5 июня отправится с визитом в Австрию, где проведёт переговоры с канцлером Себастьяном Курцем.