В Минобороны Австрии заявили об усилении охраны воздушного пространства в день визита Путина

Министерство обороны Австрии опубликовало заявление, согласно которому в день визита президента России Владимира Путина в Вену будет усилена охрана воздушного пространства.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Во вторник армия будет контролировать ограниченную зону (воздушного и наземного пространства Вены. — RT) для защиты президента России Владимира Путина. В воздухе будут задействованы десять самолётов и семь вертолётов, разведывательный радар и 800 солдат», — указывается в заявлении.

Am Dienstag überwacht das #Bundesheer zum Schutz des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Flugbeschränkungsgebiet. 10 Flugzeuge und 7 Hubschrauber, Aufklärungs- und Zielzuweisungsradar und 800 Soldaten sind dazu im Einsatz. pic.twitter.com/utWVnsIa1E — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 3 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 5 июня отправится с визитом в Австрию, где проведёт переговоры с канцлером Себастьяном Курцем.





