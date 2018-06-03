В Минобороны Австрии заявили об усилении охраны воздушного пространства в день визита Путина

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Министерство обороны Австрии опубликовало заявление, согласно которому в день визита президента России Владимира Путина в Вену будет усилена охрана воздушного пространства.

Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Во вторник армия будет контролировать ограниченную зону (воздушного и наземного пространства Вены. — RT) для защиты президента России Владимира Путина. В воздухе будут задействованы десять самолётов и семь вертолётов, разведывательный радар и 800 солдат», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин 5 июня отправится с визитом в Австрию, где проведёт переговоры с канцлером Себастьяном Курцем.



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