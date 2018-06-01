Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьера Италии

Президент России Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность председателя Совета министров Италии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что это отвечает интересам народов России и Италии, отношения между которыми основываются на традициях дружбы и взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что Конте принёс присягу.