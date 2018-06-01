Путин поздравил Конте со вступлением в должность премьера Италии
- Джузеппе Конте
- Reuters
«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем», — говорится в телеграмме.
Путин выразил уверенность, что это отвечает интересам народов России и Италии, отношения между которыми основываются на традициях дружбы и взаимного уважения.
Ранее сообщалось, что Конте принёс присягу.