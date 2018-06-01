В Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения об угрозе взрыва
В Словакии из здания парламента эвакуировали людей из-за сообщения об угрозе взрыва.
- Reuters
Об этом сообщает Topky со ссылкой на представителя полиции Луцию Михаликову.
Полиция и сапёры проверяют достоверность сообщения и занимаются поисками взрывного устройства.
В марте из здания парламента Сербии эвакуировали людей из-за мужчины, который угрожал взорвать себя гранатой.
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