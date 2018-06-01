В Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения об угрозе взрыва

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В Словакии из здания парламента эвакуировали людей из-за сообщения об угрозе взрыва.
В Словакии эвакуировали парламент из-за сообщения об угрозе взрыва
  • Reuters

Об этом сообщает Topky со ссылкой на представителя полиции Луцию Михаликову.

Полиция и сапёры проверяют достоверность сообщения и занимаются поисками взрывного устройства.

В марте из здания парламента Сербии эвакуировали людей из-за мужчины, который угрожал взорвать себя гранатой.

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