Эксперт оценил запуск журналистской платформы для расследования коррупции в Западной Африке

Политолог и журналист Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил запуск Управлением ООН по наркотикам и преступности журналистской платформы для расследования коррупционных преступлений в Западной Африке.

Как отметил Асафов, внимание международного сообщества очень важно, учитывая специфику континента.

«Такие условия являются основным питательным субстратом для расцвета коррупции. Ситуация вполне сравнима с состоянием войны, а значит, связана с серьёзным риском для журналистов», — рассказал эксперт.

По его словам, у России есть колоссальный опыт, навыки, наработки и опробованные инструменты, которыми она может поделиться с африканскими коллегами.

Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.