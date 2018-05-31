Эксперт оценил запуск журналистской платформы для расследования коррупции в Западной Африке
Как отметил Асафов, внимание международного сообщества очень важно, учитывая специфику континента.
«Такие условия являются основным питательным субстратом для расцвета коррупции. Ситуация вполне сравнима с состоянием войны, а значит, связана с серьёзным риском для журналистов», — рассказал эксперт.
По его словам, у России есть колоссальный опыт, навыки, наработки и опробованные инструменты, которыми она может поделиться с африканскими коллегами.
Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.