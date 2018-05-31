Эксперт оценил запуск журналистской платформы для расследования коррупции в Западной Африке

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Политолог и журналист Александр Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил запуск Управлением ООН по наркотикам и преступности журналистской платформы для расследования коррупционных преступлений в Западной Африке.

Как отметил Асафов, внимание международного сообщества очень важно, учитывая специфику континента.

«Такие условия являются основным питательным субстратом для расцвета коррупции. Ситуация вполне сравнима с состоянием войны, а значит, связана с серьёзным риском для журналистов», — рассказал эксперт.

По его словам, у России есть колоссальный опыт, навыки, наработки и опробованные инструменты, которыми она может поделиться с африканскими коллегами.

Ранее профессор Высшей школы экономики Ирина Филатова в беседе с ФАН рассказала о перспективах отношений России со странами Африки.

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