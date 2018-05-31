Глава Еврокомиссии заявил о необходимости налаживания контакта ЕС с Россией

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о необходимости налаживания контакта между Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что нам нужно восстанавливать контакт с Россией, я не очень доволен состоянием наших отношений», — сказал он.

При этом он заявил, что Европейский союз не может принять позицию российской стороны по вопросам Крыма и Украины.

«Мы не примем того, что Россия сделала, когда пришла в Крым или на восток Украины, но тем не менее нужно держать в голове, что вся территория ЕС — это примерно 5,5 млн кв. км, а Россия — 17,5. Вопросы?» — добавил он, отметив, что у России и ЕС есть много сфер, в которых можно сотрудничать.

В марте Юнкер заявил, что страны — члены ЕС высказались за необходимость развития отношений с Россией.