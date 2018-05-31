Число погибших из-за циклона «Альберто» в США увеличилось до четырёх

В США ещё два человека погибли из-за циклона «Альберто», в результате общее число жертв удара стихии увеличилось до четырёх.

© Israel Leal

Reuters

Об этом сообщает CNN. Уточняется, что люди стали жертвами оползня, вызванного циклоном «Альберто» в американском штате Северная Каролина. Ранее сообщалось, что в результате шторма «Альберто» в США погибли два человека — сотрудники телеканала WYFF News 4, которые освещали происходящие в регионе события.