Число погибших из-за циклона «Альберто» в США увеличилось до четырёх

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В США ещё два человека погибли из-за циклона «Альберто», в результате общее число жертв удара стихии увеличилось до четырёх.
Число погибших из-за циклона «Альберто» в США увеличилось до четырёх
  • © Israel Leal
  • Reuters

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что люди стали жертвами оползня, вызванного циклоном «Альберто» в американском штате Северная Каролина.

Ранее сообщалось, что в результате шторма «Альберто» в США погибли два человека — сотрудники телеканала WYFF News 4, которые освещали происходящие в регионе события.

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