СМИ: Каждый четвёртый беженец в ФРГ смог трудоустроиться

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Каждый четвёртый из беженцев, которые прибыли в Германию начиная с 2015 года, смог трудоустроиться, пишет издание Rheinische Post.
СМИ: Каждый четвёртый беженец в ФРГ смог трудоустроиться
  • © Global Look Press

По мнению руководителя исследовательской группы «Миграция» Института исследования рынка труда и карьеры Херберта Брюккера, если занятость и дальше будет развиваться такими темпами, то через пять лет работу будет иметь каждый второй иммигрант.

Отмечается, что чаще всего работу в Германии находят выходцы из Пакистана.

Ранее стало известно, что с начала 2018 года более 25 тыс. беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю.

При этом примерно 41% от этого числа приняла Италия, около 38% — Греция и примерно 21% — Испания.

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