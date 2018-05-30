В США произошёл взрыв на складе почтовой компании

В американском штате Кентукки произошёл взрыв на складе почтовой компании UPS.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали два человека, они получили ранения, которые не несут угрозы их жизням. Пострадавшие были госпитализированы.

Now closer to the UPS Freight building, where we can see plenty of damage. pic.twitter.com/DBfCeURdLY — HLpublicsafety (@HLpublicsafety) 30 мая 2018 г.

Уточняется, что здание получило значительный ущерб.

Ранее в американском штате Калифорния в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж) при взрыве в медицинском центре один человек погиб, ещё трое пострадали.