В США произошёл взрыв на складе почтовой компании

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В американском штате Кентукки произошёл взрыв на складе почтовой компании UPS.
В США произошёл взрыв на складе почтовой компании
  • © HLpublicsafetyПодлинная / Twitter

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали два человека, они получили ранения, которые не несут угрозы их жизням. Пострадавшие были госпитализированы.

Уточняется, что здание получило значительный ущерб. 

Ранее в американском штате Калифорния в городе Алисо-Вьехо (округ Ориндж) при взрыве в медицинском центре один человек погиб, ещё трое пострадали.

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