Посольство России предупредило о дискриминации российских детей при въезде в Британию

Посольство России в Великобритании предупредило российских граждан о случаях немотивированных задержаний несовершеннолетних россиян, прибывающих в страну без сопровождения взрослых.

«Одним из наиболее вопиющих примеров превышения полномочий сотрудников паспортного контроля в аэропорту Хитроу явилось задержание несовершеннолетнего, прибывшего сюда на законных основаниях, то есть он имел соответствующую визу и согласие родителей на выезд без сопровождения. Ребёнок был помещён в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Там отметили, что у ребёнка были отобраны личные вещи, а на протяжении 12 часов его трижды допрашивали сотрудники пограничной службы.

«Ребёнка отказались передать как встречающему его родственнику, так и сотруднику посольства. Под надуманным предлогом «отсутствия уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании» погранслужба приняла решение отправить ребёнка ночным рейсом в Москву», — добавили дипломаты.

Там подчеркнули, что подобные действия отражают «дискриминационный подход британских властей в отношении российских граждан», а также призвали родителей «оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски».

Ранее посольство России обратилось к Лондону в связи с предвзятым отношением погранслужбы к россиянам.