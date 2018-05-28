Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище
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- Reuters
WATCH: On #MemorialDay@POTUS laid a wreath at the Tomb of the Unknown Solider in @ArlingtonNatl. pic.twitter.com/uxfRhk0QLc— Fox News (@FoxNews) 28 мая 2018 г.
«Мы в долгу перед теми, кто пожертвовал своими жизнями ради нас. Они погибли, чтобы наша страна была свободной», — сказал Трамп.
По его словам, 82 тыс. американских военнослужащих «всё ещё числятся пропавшими без вести» во время сражений.
«Мы никогда не прекратим усилий по выяснению их судьбы», — добавил американский лидер.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит возложили цветы к могилам жителей Ленинграда и советских военнослужащих, погибших во время блокады города.