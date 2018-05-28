Президент США Дональд Трамп возложил венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, расположенном недалеко от Вашингтона, по случаю Дня поминовения.

«Мы в долгу перед теми, кто пожертвовал своими жизнями ради нас. Они погибли, чтобы наша страна была свободной», — сказал Трамп.

По его словам, 82 тыс. американских военнослужащих «всё ещё числятся пропавшими без вести» во время сражений.

«Мы никогда не прекратим усилий по выяснению их судьбы», — добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и его супруга Брижит возложили цветы к могилам жителей Ленинграда и советских военнослужащих, погибших во время блокады города.