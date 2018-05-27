В США в ДТП с двумя грузовиками четыре человека погибли и 13 пострадали
В американском штате Луизиана в результате крупного ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё 13 пострадали. Об этом информирует телеканал ABC.
- © Goodbee Fire Department
ДТП произошло на юго-востоке штата в районе города Ковингтон.
После столкновения произошло возгорание транспортных средств. Впоследствии огонь был потушен.
Отмечается, что в числе пострадавших был заместитель местного шерифа.
Ранее стало известно, что в Луизиане в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 детей.
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