В США в ДТП с двумя грузовиками четыре человека погибли и 13 пострадали

В американском штате Луизиана в результате крупного ДТП с участием двух грузовиков и нескольких легковых автомобилей погибли четыре человека, ещё 13 пострадали. Об этом информирует телеканал ABC.

© Goodbee Fire Department

ДТП произошло на юго-востоке штата в районе города Ковингтон. После столкновения произошло возгорание транспортных средств. Впоследствии огонь был потушен. Отмечается, что в числе пострадавших был заместитель местного шерифа. Ранее стало известно, что в Луизиане в ДТП со школьным автобусом пострадали 11 детей.