Израиль начал строить морское заграждение на границе с Газой
- Reuters
«Инженерно-строительное управление и управление приграничной полосы начали сегодня строительство нового морского заградительного сооружения на пляже в приграничном с сектором Газа районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о создании модернизированного морского заграждения стало следствием выводов, сделанных после операции «Нерушимая скала», в ходе которой «группа террористов совершила морское проникновение на территорию Израиля».
В ведомстве пообещали, что новое заграждение будет устойчиво к природным условиям и прослужит максимально долгое время.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не допустит нападений со стороны сектора Газа.
- Reuters