Израиль начал строить морское заграждение на границе с Газой

Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, сообщает Министерство обороны страны.

«Инженерно-строительное управление и управление приграничной полосы начали сегодня строительство нового морского заградительного сооружения на пляже в приграничном с сектором Газа районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о создании модернизированного морского заграждения стало следствием выводов, сделанных после операции «Нерушимая скала», в ходе которой «группа террористов совершила морское проникновение на территорию Израиля».

В ведомстве пообещали, что новое заграждение будет устойчиво к природным условиям и прослужит максимально долгое время.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не допустит нападений со стороны сектора Газа.