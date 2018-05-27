Израиль начал строить морское заграждение на границе с Газой

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Израиль начал возведение морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, сообщает Министерство обороны страны.
Израиль начал строить морское заграждение на границе с Газой
  • Reuters

«Инженерно-строительное управление и управление приграничной полосы начали сегодня строительство нового морского заградительного сооружения на пляже в приграничном с сектором Газа районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о создании модернизированного морского заграждения стало следствием выводов, сделанных после операции «Нерушимая скала», в ходе которой «группа террористов совершила морское проникновение на территорию Израиля».

В ведомстве пообещали, что новое заграждение будет устойчиво к природным условиям и прослужит максимально долгое время.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны не допустит нападений со стороны сектора Газа.

  • Reuters

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