В МИД России считают контрпродуктивным санкционное давление США на Венесуэлу

Короткая ссылка
Санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, а Россия не может принять меры рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, заявил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.

«Мы категорически не можем принять любые меры санкционного давления, рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, а именно СБ ООН», — приводит его слова Интерфакс.

Он напомнил, что об этом, в частности, заявлял на Петербургском международном форуме российский президент Владимир Путин применительно к Ирану.

«Это в полной мере относится и к ситуации вокруг Венесуэлы. Мы считаем, что санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, потому что какие бы ни заявлялись цели, своим остриём они будут бить по экономическому положению страны и по жизни венесуэльцев, по их экономической и социальной ситуации», — пояснил Щетинин.

Ранее Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США преступлением против человечности.

21 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить