В МИД России считают контрпродуктивным санкционное давление США на Венесуэлу
«Мы категорически не можем принять любые меры санкционного давления, рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, а именно СБ ООН», — приводит его слова Интерфакс.
Он напомнил, что об этом, в частности, заявлял на Петербургском международном форуме российский президент Владимир Путин применительно к Ирану.
«Это в полной мере относится и к ситуации вокруг Венесуэлы. Мы считаем, что санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, потому что какие бы ни заявлялись цели, своим остриём они будут бить по экономическому положению страны и по жизни венесуэльцев, по их экономической и социальной ситуации», — пояснил Щетинин.
Ранее Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США преступлением против человечности.
21 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.