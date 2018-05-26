В МИД России считают контрпродуктивным санкционное давление США на Венесуэлу

Санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, а Россия не может принять меры рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, заявил директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин.

«Мы категорически не можем принять любые меры санкционного давления, рестрикции, которые введены вне существующей международной процедуры, а именно СБ ООН», — приводит его слова Интерфакс.

Он напомнил, что об этом, в частности, заявлял на Петербургском международном форуме российский президент Владимир Путин применительно к Ирану.

«Это в полной мере относится и к ситуации вокруг Венесуэлы. Мы считаем, что санкционное давление на Венесуэлу абсолютно контрпродуктивно, потому что какие бы ни заявлялись цели, своим остриём они будут бить по экономическому положению страны и по жизни венесуэльцев, по их экономической и социальной ситуации», — пояснил Щетинин.

Ранее Министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление, в котором назвало новые санкции США преступлением против человечности.

21 мая американский лидер Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.