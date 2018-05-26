Российские вузы примут на бюджет 500 абитуриентов из Сирии
«Ещё несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что в Сирии заканчиваются боевые действия, и важно подготовить национальные кадры для восстановления сирийской экономики.
«Также мы планируем подготовить из числа этих абитуриентов 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык», — заявил Зайчиков.
Ранее стало известно, что военные России доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Алеппо.