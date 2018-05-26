Российские вузы примут на бюджет 500 абитуриентов из Сирии

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Россия в этом году примет в свои государственные вузы на бюджетные отделения 500 абитуриентов из Сирии. Об этом заявил представитель Россотрудничества Вадим Зайчиков.

«Ещё несколько лет назад квота для Сирии составляла 200 мест, в прошлом году она была увеличена до 455 мест, в этом поступить смогут 500 человек», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в Сирии заканчиваются боевые действия, и важно подготовить национальные кадры для восстановления сирийской экономики.

«Также мы планируем подготовить из числа этих абитуриентов 50 филологов и учителей русского языка, которые вернутся в Сирию и будут преподавать русский язык», — заявил Зайчиков. 

Ранее стало известно, что  военные России доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Алеппо.

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