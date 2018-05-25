Посольство России обратилось к Лондону в связи с предвзятым отношением погранслужбы к россиянам

Короткая ссылка
Российское посольство в Лондоне официально обратилось к британским властям, чтобы исключить предвзятое отношение погранслужбы и полиции Великобритании к россиянам. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
Посольство России обратилось к Лондону в связи с предвзятым отношением погранслужбы к россиянам
  • Reuters

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам посольство официально обратилось к британской стороне»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что целью обращения является исключение подобной практики, которая может указывать на дискриминационную составляющую в отношении россиян в британских аэропортах.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне обладает информацией о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Соединённом Королевстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить