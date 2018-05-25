Посольство России обратилось к Лондону в связи с предвзятым отношением погранслужбы к россиянам

Российское посольство в Лондоне официально обратилось к британским властям, чтобы исключить предвзятое отношение погранслужбы и полиции Великобритании к россиянам. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам посольство официально обратилось к британской стороне»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что целью обращения является исключение подобной практики, которая может указывать на дискриминационную составляющую в отношении россиян в британских аэропортах.

Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне обладает информацией о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Соединённом Королевстве.