Посольство России обратилось к Лондону в связи с предвзятым отношением погранслужбы к россиянам
- Reuters
«В связи с поступающими сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы МВД Великобритании и полиции к российским гражданам посольство официально обратилось к британской стороне»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что целью обращения является исключение подобной практики, которая может указывать на дискриминационную составляющую в отношении россиян в британских аэропортах.
Ранее сообщалось, что посольство России в Лондоне обладает информацией о немотивированных задержаниях и допросах россиян в Соединённом Королевстве.