Предприниматель оценил влияние санкций США на российско-американские торговые отношения

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Сооснователь компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили в разговоре с RT прокомментировал влияние санкций США на российско-американские торговые отношения.

По его словам, за последние три месяца по сравнению с прошлым годом произошёл рост торгового оборота между двумя странами примерно на 9%.

«Мы ожидали падения, а на самом деле произошёл рост», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

По мнению Якобашвили, причина заключается в том, что «политика политикой, а бизнес бизнесом».

Ранее председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты и глава московского представительства Объединения торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп прокомментировал в разговоре с RT российско-немецкие экономические отношения в условиях введения США новых антироссийских санкций.

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