Ульянов заявил о желании Ирана провести встречи совместной комиссии по СВПД на уровне глав МИД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости заявил, что Иран поставил вопрос о проведении встречи совместной комиссии по СВПД по иранской ядерной программе на уровне глав МИД.
Ульянов заявил о желании Ирана провести встречи совместной комиссии по СВПД на уровне глав МИД
  • Reuters

«Иранцы поставили вопрос о проведении министерской встречи совместной комиссии на уровне министров иностранных дел. Естественно, отреагировать с ходу никто не в состоянии. В таких случаях приняли к сведению, к рассмотрению это предложение», — рассказал Ульянов.

По его словам, согласно пунктам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана есть право требовать проведения мероприятий в подобном формате.

Отмечается, что очередное заседание комиссии стороны провели в пятницу, 25 мая, в Вене впервые без участия США.

«Сегодняшняя встреча была на уровне так называемых политдиректоров, это тоже была просьба иранской стороны», — отметил Ульянов по итогам проведения переговоров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет работать с партнёрами в Европе, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выйти из иранской ядерной сделки.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из соглашения.

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