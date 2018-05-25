Ульянов заявил о желании Ирана провести встречи совместной комиссии по СВПД на уровне глав МИД
- Reuters
«Иранцы поставили вопрос о проведении министерской встречи совместной комиссии на уровне министров иностранных дел. Естественно, отреагировать с ходу никто не в состоянии. В таких случаях приняли к сведению, к рассмотрению это предложение», — рассказал Ульянов.
По его словам, согласно пунктам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), у Ирана есть право требовать проведения мероприятий в подобном формате.
Отмечается, что очередное заседание комиссии стороны провели в пятницу, 25 мая, в Вене впервые без участия США.
«Сегодняшняя встреча была на уровне так называемых политдиректоров, это тоже была просьба иранской стороны», — отметил Ульянов по итогам проведения переговоров.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет работать с партнёрами в Европе, чтобы минимизировать негативные последствия решения США выйти из иранской ядерной сделки.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из соглашения.