Путину на ПМЭФ подарили фигурку галльского петуха
«Я хотел бы подарить вам этот сувенир», — сказал он, передавая российскому лидеру маленькую синюю фигурку.
Модератор дискуссии на ПМЭФ, глава РСПП Александр Шохин, в шутку предложил в следующий раз сделать на фигурке триколор, поскольку цвета флагов России и Франции идентичны.
«К петуху можно добавить тогда и орла двуглавого», — смеясь, заявил Путин.
Шохин поддержал шутку и в качестве «промежуточного варианта» предложил «двуглавого петуха».
RT вёл прямую трансляцию.