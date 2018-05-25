Путину на ПМЭФ подарили фигурку галльского петуха

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Президент Движения предприятий Франции (MEDEF) Пьер Гаттаз вручил российскому лидеру Владимиру Путину сувенир в виде фигурки галльского петуха, который является одним из символов Франции.
Путину на ПМЭФ подарили фигурку галльского петуха

«Я хотел бы подарить вам этот сувенир», — сказал он, передавая российскому лидеру маленькую синюю фигурку.

Модератор дискуссии на ПМЭФ, глава РСПП Александр Шохин, в шутку предложил в следующий раз сделать на фигурке триколор, поскольку цвета флагов России и Франции идентичны.

«К петуху можно добавить тогда и орла двуглавого», — смеясь, заявил Путин.

Шохин поддержал шутку и в качестве «промежуточного варианта» предложил «двуглавого петуха».

RT вёл прямую трансляцию.

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