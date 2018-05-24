В США допустили, что взорванные на полигоне в КНДР шахты не уничтожены окончательно

В США не исключают, что шахты на полигоне для ядерных испытаний в Северной Корее могли быть взорваны таким образом, что их можно будет использовать в будущем. Об этом сообщил сотрудник Белого дома.

«Сегодня Северная Корея утверждает, что уничтожила свой ядерный полигон. Мы надеемся, что это так, но на самом деле мы этого не знаем… Может, шахты были разрушены так, что их всё равно можно будет использовать в будущем», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

21 апреля Ким Чен Ын объявил о приостановке ядерных испытаний в КНДР, а также о закрытии полигона. Северная Корея пообещала не применять ядерное оружие при отсутствии угрозы стране.