Пушков назвал действия Трампа в отношении КНДР дипломатией угроз и конвульсий
Пушков отметил, что северокорейский лидер «отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трёх американцев, встретился с главой Южной Кореи».
«А что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашёл повод и отменил её, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий», — написал сенатор в Twitter.
24 мая Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Кроме того, американский лидер пообещал продолжить оказывать максимальное давление на КНДР.