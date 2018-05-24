Пушков назвал действия Трампа в отношении КНДР дипломатией угроз и конвульсий

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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа отменить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, запланированную на 12 июня.

Пушков отметил, что северокорейский лидер «отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трёх американцев, встретился с главой Южной Кореи».

«А что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашёл повод и отменил её, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий», — написал сенатор в Twitter.

24 мая Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Кроме того, американский лидер пообещал продолжить оказывать максимальное давление на КНДР.

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