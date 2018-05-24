СМИ сообщили об увеличении числа желающих работать в британской разведке после инцидента в Солсбери

Число заявок на работу в британской разведывательной службе MИ-6 резко увеличилось после инцидента в Солсбери, сообщает Sky News со ссылкой на спецслужбу.

По данным телеканала, в службу стали поступать заявки «более мотивированных кандидатов».

Кроме того, отмечается, что разведслужба впервые за свою историю начнёт вербовать детей мигрантов, которые прожили в Великобритании «определённое количество лет».

Ранее полиция Лондона рассказала о продолжении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, отметив, что расследование «сложное».