СМИ сообщили об увеличении числа желающих работать в британской разведке после инцидента в Солсбери
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По данным телеканала, в службу стали поступать заявки «более мотивированных кандидатов».
Кроме того, отмечается, что разведслужба впервые за свою историю начнёт вербовать детей мигрантов, которые прожили в Великобритании «определённое количество лет».
Ранее полиция Лондона рассказала о продолжении расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, отметив, что расследование «сложное».