Трамп заявил о готовности армии США ответить на «безрассудные» действия КНДР

Короткая ссылка
Американские вооружённые силы готовы при необходимости отреагировать на возможные «безрассудные» действия со стороны КНДР, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Трамп заявил о готовности армии США ответить на «безрассудные» действия КНДР
  • Reuters

«Я говорил с генералом (Джеймсом. — RT) Мэттисом и нашим объединённым штабом, нашими военными, которые являются самыми сильными в мире... они готовы, если будет необходимо. Также я говорил с Южной Кореей и Японией. Он не только готовы, если вдруг Северной Кореей будут предприняты безрассудные действия, но они могут разделить немалые расходы… которые могут понести США при проведении операции, если такая досадная ситуация возникнет», — заявил Трамп, выступая перед журналистами.

Ранее Трамп пообещал продолжить оказывать максимальное давление на КНДР.

Американский президент отменил саммит США с КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить