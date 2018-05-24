Трамп заявил о готовности армии США ответить на «безрассудные» действия КНДР

Американские вооружённые силы готовы при необходимости отреагировать на возможные «безрассудные» действия со стороны КНДР, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я говорил с генералом (Джеймсом. — RT) Мэттисом и нашим объединённым штабом, нашими военными, которые являются самыми сильными в мире... они готовы, если будет необходимо. Также я говорил с Южной Кореей и Японией. Он не только готовы, если вдруг Северной Кореей будут предприняты безрассудные действия, но они могут разделить немалые расходы… которые могут понести США при проведении операции, если такая досадная ситуация возникнет», — заявил Трамп, выступая перед журналистами.

Ранее Трамп пообещал продолжить оказывать максимальное давление на КНДР.

Американский президент отменил саммит США с КНДР, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре.