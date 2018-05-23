Помпео: администрация Трампа предприняла огромные усилия для противодействия России

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса заявил, что Вашингтон продолжает работу по сдерживанию усилий Москвы по «вмешательству» в американские выборы.
Помпео: администрация Трампа предприняла огромные усилия для противодействия России
  • Reuters

«Я должен сказать, что ещё предстоит много работы. Мы ещё не смогли добиться эффективного сдерживания некоторых из этих усилий России. Нынешняя администрация предприняла огромные усилия для противодействия России», — сказал он.

Ранее глава Госдепартамента отметил, что США не потерпят «вмешательства» России в американские выборы в 2018 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных