Помпео: администрация Трампа предприняла огромные усилия для противодействия России
Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса заявил, что Вашингтон продолжает работу по сдерживанию усилий Москвы по «вмешательству» в американские выборы.
- Reuters
«Я должен сказать, что ещё предстоит много работы. Мы ещё не смогли добиться эффективного сдерживания некоторых из этих усилий России. Нынешняя администрация предприняла огромные усилия для противодействия России», — сказал он.
Ранее глава Госдепартамента отметил, что США не потерпят «вмешательства» России в американские выборы в 2018 году.
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