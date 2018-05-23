Помпео: администрация Трампа предприняла огромные усилия для противодействия России

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей конгресса заявил, что Вашингтон продолжает работу по сдерживанию усилий Москвы по «вмешательству» в американские выборы.

«Я должен сказать, что ещё предстоит много работы. Мы ещё не смогли добиться эффективного сдерживания некоторых из этих усилий России. Нынешняя администрация предприняла огромные усилия для противодействия России», — сказал он.

Ранее глава Госдепартамента отметил, что США не потерпят «вмешательства» России в американские выборы в 2018 году.