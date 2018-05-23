Американская компания прекратит в конце мая поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing

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Поиски пропавшего малайзийского самолёта, выполнявшего рейс MH 370, которыми занимается американская компания Ocean Infinity, прекратятся 29 мая.  Об этом заявил министр транспорта Малайзии Энтони Лоуок.

«Утром я поднял этот вопрос в кабинете министров, и мы достигли соглашения о продлении до 29 мая», — цитирует министра ABC.

По его словам, поисковая операция больше продлеваться не будет.

В январе власти Малайзии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолёта.

Boeing 777-200, следовавший рейсом МН 370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На борту самолёта находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Позднее часть обломков лайнера была найдена на побережье островов в Индийском океане, близ Африки.

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