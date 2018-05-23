В МВД Франции заявили, что более 139 тысяч человек приняли участие в протестах

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В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что в акциях против социальной политики властей по всей стране приняли участие более 139 тыс. человек. Об этом сообщает Le Dauphine.

По данным министерства, около 124 тыс. манифестантов вышли на улицы регионов страны в рамках 180 различных акций.

При этом отмечается, что около 15 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 17 человек в ходе акции протеста в столице.

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