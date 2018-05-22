Посол Мадагаскара рассказал о перспективах отношений с Россией

Короткая ссылка
Чрезвычайный и полномочный посол Мадагаскара Элуа Альфонс Максим Дуву в беседе с ФАН рассказал о перспективах отношений с Россией.

«С того времени как я приехал в Россию, когда началась работа по обновлению партнёрских отношений между странами, стали проходить ежегодные консультации с МИД, начался обмен визитами на высоком уровне, и сейчас наши отношения с Россией всё крепче», — заявил дипломат.

Как отметил Дуву, между двумя странами давно выстроены хорошие политические отношения на базе взаимопонимания, взаимоуважения, дружбы народов.

По словам посла, вся африканская дипломатия, в том числе Мадагаскар, начинает в настоящее время работать в направлении экономики.

«Россия — наш приоритетный сектор, начиная с туризма, горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, инфраструктуры. Все эти отрасли можно развивать совместно с Россией», — сказал он.

Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных