Посол Мадагаскара рассказал о перспективах отношений с Россией

Чрезвычайный и полномочный посол Мадагаскара Элуа Альфонс Максим Дуву в беседе с ФАН рассказал о перспективах отношений с Россией.

«С того времени как я приехал в Россию, когда началась работа по обновлению партнёрских отношений между странами, стали проходить ежегодные консультации с МИД, начался обмен визитами на высоком уровне, и сейчас наши отношения с Россией всё крепче», — заявил дипломат.

Как отметил Дуву, между двумя странами давно выстроены хорошие политические отношения на базе взаимопонимания, взаимоуважения, дружбы народов.

По словам посла, вся африканская дипломатия, в том числе Мадагаскар, начинает в настоящее время работать в направлении экономики.

«Россия — наш приоритетный сектор, начиная с туризма, горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, инфраструктуры. Все эти отрасли можно развивать совместно с Россией», — сказал он.

Ранее старший преподаватель кафедры африканистики Восточного факультета СПбГУ Александр Зданевич в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил интерес российских строительных фирм к сотрудничеству с Мадагаскаром.