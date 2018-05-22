В Китае тибетского бизнесмена приговорили к пяти годам заключения по делу о сепаратизме

Суд в Китае приговорил тибетского предпринимателя к пяти годам заключения по делу о сепаратизме, пишет The New York Times.

Отмечается, что 33-летний Таши Ванчук был арестован в 2016 году, после того как дал комментарий газете The New York Times, опубликовавшей материал об обучении тибетскому языку.

В частности, Таши Ванчук говорил об ухудшении ситуации с изучением тибетского языка из-за позиции китайских властей.

В сообщении говорится, что бизнесмена могут освободить уже в 2021 году, так как срок его заключения включает время его нахождения под стражей.

В ноябре 2017 года в Германии матч молодёжной сборной Китая по футболу был прерван из-за флага Тибета.