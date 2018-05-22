В Китае тибетского бизнесмена приговорили к пяти годам заключения по делу о сепаратизме

Короткая ссылка
Суд в Китае приговорил тибетского предпринимателя к пяти годам заключения по делу о сепаратизме, пишет The New York Times.

Отмечается, что 33-летний Таши Ванчук был арестован в 2016 году, после того как дал комментарий газете The New York Times, опубликовавшей материал об обучении тибетскому языку.

В частности, Таши Ванчук говорил об ухудшении ситуации с изучением тибетского языка из-за позиции китайских властей.

В сообщении говорится, что бизнесмена могут освободить уже в 2021 году, так как срок его заключения включает время его нахождения под стражей.

В ноябре 2017 года в Германии матч молодёжной сборной Китая по футболу был прерван из-за флага Тибета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных