Патрушев: США и их союзники усиливают военно-политическое давление на новые центры силы

Соединённые Штаты и их союзники усиливают военно-политическое давление на новые центры силы в мире. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«США и их союзники усиливают своё военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы, используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций. Следствием такой линии стал беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях» — цитирует его РИА Новости.

По его словам, доминирующая тенденция на современном этапе развития глобальной политики и экономики — перераспределение баланса сил и формирование многополярной модели мироустройства.

«С учётом данного обстоятельства возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мироустройства», — добавил он.

При этом Патрушев отметил, что формирование многополярности невозможно без углубления экономического сотрудничества.