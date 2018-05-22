Япония, Великобритания и Нидерланды заявили о необходимости сохранения давления на КНДР
【日英外相会談】— 外務省 (@MofaJapan_jp) 21 мая 2018 г.
G20外相会合出席のためブエノスアイレスを訪問中の河野外務大臣は21日，英国のジョンソン英外務・英連邦大臣との間で日英外相会談を行いました。河野大臣から昨年12月の「2＋2」の成果を踏まえ，特にインド太平洋地域における協力を強化したい旨述べました。https://t.co/25iBqQpwQCpic.twitter.com/AAeogRY7cY
«Глава МИД Коно объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР. Стороны схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления (на КНДР. — RT) со стороны международного сообщества и подтвердили намерение тесного взаимодействия по этом вопросу», — говорится в заявлении.
【日・オランダ外相会談】— 外務省 (@MofaJapan_jp) 22 мая 2018 г.
G20外相会合出席のためブエノスアイレスを訪問中の河野外務大臣は，21日，オランダ王国のブロック外務大臣との間で，日・オランダ外相会談を行い，ブロック大臣の外相就任に祝意を述べ，引き続き幅広い分野で緊密に連携していきたい旨述べました。https://t.co/qikNaIAXBWpic.twitter.com/8xnAPl1Mtd
В конце апреля стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.