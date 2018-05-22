Япония, Великобритания и Нидерланды заявили о необходимости сохранения давления на КНДР

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Глава японского МИД Таро Коно провёл встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком и британским коллегой Борисом Джонсоном на полях G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщили в пресс-службе японского внешнеполитического ведомства.

«Глава МИД Коно объяснил основополагающую позицию Японии, в том числе относительно уничтожения оружия массового поражения КНДР. Стороны схожи в позиции относительно необходимости сохранения максимального давления (на КНДР. — RT) со стороны международного сообщества и подтвердили намерение тесного взаимодействия по этом вопросу», — говорится в заявлении.

В конце апреля стало известно, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР для её денуклеаризации.

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