Число погибших от отравления грибами в Иране увеличилось до 15
Жертвами массового отравления лесными грибами в Иране стали 15 человек, 1017 пострадали.
Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление официального представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтаба Халиди.
Ранее сообщалось, что в результате отравления грибами в Иране 11 человек скончались и ещё более 800 пострадали.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: