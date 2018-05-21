Число погибших от отравления грибами в Иране увеличилось до 15

Жертвами массового отравления лесными грибами в Иране стали 15 человек, 1017 пострадали.

Об этом сообщает FARS со ссылкой на заявление официального представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Моджтаба Халиди.

Ранее сообщалось, что в результате отравления грибами в Иране 11 человек скончались и ещё более 800 пострадали.