Песков: русофобская волна в Британии спровоцирована делом Скрипалей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что волна русофобии в Великобритании вызвана спровоцированным британской стороной делом Скрипалей.
Песков: русофобская волна в Британии спровоцирована делом Скрипалей
  • Reuters

«Мы с вами являемся свидетелями достаточно беспрецедентной мании, русофобской мании в Великобритании, которая находит самые разные проявления, в том числе и такие. Причём вы видите, что эта русофобская волна — она спровоцирована не какими-то событиями в отношении Великобритании или её граждан, она спровоцирована собственно провокацией, устроенной собственно британской стороной. Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», — сказал Песков.

4 марта стало известно об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 18 мая стало известно, что Скрипаля выписали из больницы.

Кроме того, в Скотленд-Ярде ранее рассказали о продолжении «сложного расследования» по делу Скрипаля.

В апреле в Кремле заявили о дефиците общения с Великобританией по делу Скрипаля.

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