Эксперт оценил отношения США и Европы на фоне ситуации с «Северным потоком — 2»

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил отношения США и Европы на фоне ситуации со строительством «Северного потока — 2».

По словам Простакова, американский президент Дональд Трамп шантажирует Евросоюз.

«В Европе же, как видно из заявления германского представителя, американские мотивы прекрасно понимают и не хотят ради интересов Вашингтона ущемлять свои», — отметил он.

Как рассказал эксперт, жёсткий стиль, выбранный Соединёнными Штатами в общении с европейскими лидерами, является относительно новым после президентства Барака Обамы и показывает как личные качества Трампа, так и сложность ситуации в самих США.

Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о попытках Трампа заставить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток — 2» и вероятность того, что немецкая сторона на это пойдёт.