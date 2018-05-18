Эксперт оценил отношения США и Европы на фоне ситуации с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН оценил отношения США и Европы на фоне ситуации со строительством «Северного потока — 2».

По словам Простакова, американский президент Дональд Трамп шантажирует Евросоюз.

«В Европе же, как видно из заявления германского представителя, американские мотивы прекрасно понимают и не хотят ради интересов Вашингтона ущемлять свои», — отметил он.

Как рассказал эксперт, жёсткий стиль, выбранный Соединёнными Штатами в общении с европейскими лидерами, является относительно новым после президентства Барака Обамы и показывает как личные качества Трампа, так и сложность ситуации в самих США.

Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о попытках Трампа заставить Германию отказаться от поддержки проекта «Северный поток — 2» и вероятность того, что немецкая сторона на это пойдёт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Внешняя политика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных