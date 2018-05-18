Лавров заявил, что Россия продолжит содействовать развитию межкорейского диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Кларин» заявил, что российская сторона приветствует успешное развитие межкорейского диалога.

«Удовлетворены, что переговорный процесс между КНДР и Республикой Корея развивается в последние месяцы поступательно и успешно, а в Пханмунджомской декларации по итогам встречи корейских лидеров зафиксированы базовые принципы мирного сосуществования двух государств, стремление к развитию отношений и денуклеаризации полуострова общими усилиями», — сказал он.

Министр отметил, что Россия продолжит «оказывать необходимое содействие реализации межкорейских договорённостей».

«Неизменно призывали Сеул и Пхеньян к нормализации межкорейских отношений, даже когда ситуация на Корейском полуострове оставалась очень напряжённой. Убеждены, что решить весь комплекс региональных проблем, включая ядерную, можно лишь политико-дипломатическим путём», — добавил он.

Ранее в российском МИД отметили, что призывы США наращивать давление на КНДР на фоне готовности Пхеньяна к диалогу контрпродуктивны.