Лавров заявил, что Россия продолжит содействовать развитию межкорейского диалога

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Кларин» заявил, что российская сторона приветствует успешное развитие межкорейского диалога.
Лавров заявил, что Россия продолжит содействовать развитию межкорейского диалога
  • РИА Новости

«Удовлетворены, что переговорный процесс между КНДР и Республикой Корея развивается в последние месяцы поступательно и успешно, а в Пханмунджомской декларации по итогам встречи корейских лидеров зафиксированы базовые принципы мирного сосуществования двух государств, стремление к развитию отношений и денуклеаризации полуострова общими усилиями», — сказал он.

Министр отметил, что Россия продолжит «оказывать необходимое содействие реализации межкорейских договорённостей».

«Неизменно призывали Сеул и Пхеньян к нормализации межкорейских отношений, даже когда ситуация на Корейском полуострове оставалась очень напряжённой. Убеждены, что решить весь комплекс региональных проблем, включая ядерную, можно лишь политико-дипломатическим путём», — добавил он.

Ранее в российском МИД отметили, что призывы США наращивать давление на КНДР на фоне готовности Пхеньяна к диалогу контрпродуктивны. 

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