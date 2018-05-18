Лидер Кубы допустил большое число жертв при крушении пассажирского самолёта

Короткая ссылка
Глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в результате крушения пассажирского самолёта, вероятно, погибло «большое число» людей.

«Произошёл прискорбный авиаинцидент. Новости не очень многообещающие. Вероятно, число жертв велико», — приводит AFP его слова.

Ранее стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения самолёта.

По данным СМИ, на борту были 104 человека

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Латинская Америка
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных