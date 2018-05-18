Лидер Кубы допустил большое число жертв при крушении пассажирского самолёта
Глава Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в результате крушения пассажирского самолёта, вероятно, погибло «большое число» людей.
«Произошёл прискорбный авиаинцидент. Новости не очень многообещающие. Вероятно, число жертв велико», — приводит AFP его слова.
Ранее стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения самолёта.
По данным СМИ, на борту были 104 человека.
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