В Госдепе заявили о готовности Помпео работать с Лавровым

Короткая ссылка
Госсекретарь США Майк Помпео готов работать с вновь назначенным на пост министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил представитель Госдепартамента.
В Госдепе заявили о готовности Помпео работать с Лавровым
  • Reuters

«Хотя у нас нет запланированных телефонных звонков или встреч, о которых мы могли бы сообщить на этот момент, госсекретарь Помпео ожидает возможности поработать с министром Лавровым по многочисленным двусторонним и международным вопросам, находящимся в нашей повестке», — приводит РИА Новости его слова.   

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении состава нового правительства.

Главой российского МИД был переназначен Сергей Лавров. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных