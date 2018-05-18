В Госдепе заявили о готовности Помпео работать с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео готов работать с вновь назначенным на пост министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом заявил представитель Госдепартамента.

«Хотя у нас нет запланированных телефонных звонков или встреч, о которых мы могли бы сообщить на этот момент, госсекретарь Помпео ожидает возможности поработать с министром Лавровым по многочисленным двусторонним и международным вопросам, находящимся в нашей повестке», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении состава нового правительства.

Главой российского МИД был переназначен Сергей Лавров.

Подробнее — в материале RT.